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04:19 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин попал под автобус и угодил в больницу

Житель дальневосточной столицы пострадал в результате аварии. Его сбил водитель автобуса, когда мужчина пересекал проезжую часть рядом с пешеходным переходом. В итоге хабаровчанина доставили в больницу с переломом ноги и решили лечить в стационаре.

Авария произошла 11 января. Водитель автобуса Daewoo BS 106 следовал по дороге без названия в районе дома № 98 по улице Серышева. Он ехал со стороны Ленинградской в направлении Серышева, поворачивал направо в сторону улицы Ухтомского и допустил наезд на пешехода. Мужчина хотел пересечь проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства. Он шёл по натоптанной пешеходной дорожке в одном метре от нерегулируемого пешеходного перехода.

Как сообщают в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал только пешеход. Мужчину 1977 года рождения доставили в вторую краевую клиническую больницу, у него обнаружили закрытый перелом правой голени и оставили на лечение в стационаре. Водитель автобуса Daewoo BS 106 — мужчина 1988 года рождения — находится за рулём с 2011 года. На момент аварии хабаровчанин был трезв.

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