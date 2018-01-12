В Таганроге 16-летняя пьяная школьница с ножом напала на знакомого
В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении местной школьницы.
В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении местной школьницы.
Девушку подозревают в покушении на убийство. Все случилось пятого января, когда компания молодых людей кутила в одной из квартир, расположенных на улице Инструментальной. Между школьницей и 21-летним знакомым начался конфликт.
— Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, нанесла несколько ударов кухонным ножом в туловище своему 21- летнему знакомому, — рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.
Друзья вызвали скорую, которая привезла несчастного в больницу. Только благодаря тому, что молодые люди вовремя позвали на помощь, несчастного удалось спасти. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
Причина конфликта пока устанавливается.