Волгоградка после обыска в ее доме обвинила полицейских в краже денег

Как оказалось, 3 ноября 2017 года в доме этой 43-летней женщины сотрудники полиции и территориального подразделения СКР проводили обыск в рамках расследуемого уголовного дела об особо тяжком преступлении. Нашли у нее самогон, который и изъяли — все это проходило в присутствии понятых, которые поставили подписи на бирках упакованной тары.

Женщина, будучи уже выпившей, была в гневе от действий полиции и решила им отомстить. Она написала заявление, мол, стражи порядка при обыске украли у нее 352 тысячи рублей. Но, протрезвев, в ходе беседы с правоохранителями призналась, что соврала и совершила это из мести. И даже искренне раскаялась в содеянном.