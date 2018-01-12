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12 января, источник: Комсомольская правда

Волгоградка после обыска в ее доме обвинила полицейских в краже денег

Жительница Рудни Волгоградской области решила отомстить полицейским и обвинила их в краже денег. Теперь ее посадят за ложный донос.

Как оказалось, 3 ноября 2017 года в доме этой 43-летней женщины сотрудники полиции и территориального подразделения СКР проводили обыск в рамках расследуемого уголовного дела об особо тяжком преступлении. Нашли у нее самогон, который и изъяли — все это проходило в присутствии понятых, которые поставили подписи на бирках упакованной тары.

Женщина, будучи уже выпившей, была в гневе от действий полиции и решила им отомстить. Она написала заявление, мол, стражи порядка при обыске украли у нее 352 тысячи рублей. Но, протрезвев, в ходе беседы с правоохранителями призналась, что соврала и совершила это из мести. И даже искренне раскаялась в содеянном.

Но на нее уже завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления», уточняют в региональном СУ СКР. Материалы передают в прокуратуру Руднянского района.

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