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16:57 (мск), источник: Югополис

Ефрейтор грабил офисы микрозаймов в Армавире, чтобы расплатиться по кредиту

За совершение разбойных нападений в Краснодарском крае осужден бывший военнослужащий внутренних войск МВД России.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Армавирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему военнослужащему войсковой части 6761 ефрейтору запаса Николаю Кондратьеву. Он признан виновным в разбое, совершенном под угрозой насилия, опасного для жизни, и с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Установлено, что летом 2016 года Кондратьев совершил 5 нападений на микрофинансовые организации в Армавире и под угрозой применения пневматического пистолета, имитирующего пистолет Макарова, заставил их сотрудников отдать ему в общей сложности более 318 тысяч рублей. Деньги грабитель собирался использовать для погашения задолженности по кредиту.

Решением Майкопского гарнизонного военного суда Кондратьеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

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