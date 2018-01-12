Калининградец украл микроавтобус и планировал отдать его на разборку

«Мерседес Вито» пропал со двора дома на улице Каштановая Аллея днем 8 января. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали ранее судимого 33-летнего калининградца.

— По предварительным данным, злоумышленник намеревался разобрать автомобиль по запчастям и продать, — отметили в пресс-службе УМВД, добавив, что полицейским удалось разыскать микроавтобус и вернуть его владельцу. А в отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».