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15:27 (мск), источник: Кубань 24

Николай Долуда прокомментировал случай со стрельбой в станице Ладожской

Комментарий атаман Кубанского казачьего войска дал, чтобы развеять слухи, распространившиеся в интернете в связи с происшествием в Усть-Лабинском районе.

«Да, произошло страшное. Погибли люди. Задержан по подозрению в убийстве, действительно, казак. На момент преступления он уже сложил с себя полномочия атамана хуторского общества и не числился в реестре Кубанского казачьего войска. Об этом свидетельствует его рапорт от 13 ноября 2017 года. Свое решение выйти из войска он мотивировал частыми командировками, длительным отсутствием на территории станицы и в связи с этим невозможностью исполнять атаманские обязанности», — сказал Николай Долуда.

Он отметил, что в войске не делят казаков на своих и чужих.

«Это наш кубанский казак, и это наша боль. Что касается дальнейшего развития ситуации, я могу заверить, что казаки не оставят многодетную семью взятого под арест Александра Ситавичуса и будут помогать ей. Ведь ни его жена, ни маленькие дети ни в чем не виноваты», — пояснил атаман.

По его словам, сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда у казака появилось оружие.

Узнав о случившемся, представители руководства Кубанского казачьего войска и Екатеринодарского казачьего отдела выехали на место происшествия. Они проводили собственное расследование: встречались с казаками, жителями станицы, родственниками погибших. Граждане рассказывали казакам, что это было столкновение на бытовой почве. Долуда попросил не превращать трагедию в межнациональный конфликт.

С 31 декабря ситуация находится под контролем атаманов всех казачьих обществ войска.

Долуда добавил, что сейчас происшествие продолжает обрастать слухами, оценками людей, которые не владеют информацией о произошедшем и делают собственные выводы, основываясь на домыслах. Он попросил не распространять подобную информацию, искажающую действительность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации очевидцев, перестрелка произошла в кафе «Огонек» станицы Ладожской около 5:00 31 декабря. Сообщается, что стреляли из автомата. В сети появилось видео перестрелки. В Усть-Лабинском районе по факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых в перестрелке под Усть-Лабинском задержали в Кореновском районе.

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