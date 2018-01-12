Появились фото из центра Казани, где горел троллейбус
(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились фото с места в центре Казани, где горел троллейбус.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились фото с места в центре Казани, где горел троллейбус.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что напротив дома № 35 по улице Карла Маркса в Вахитовском районе Казани у троллейбуса загорелся двигатель. Горение в аккумуляторном отсеке ликвидировали при помощи огнетушителя.
Инцидент случился в пятницу в 10.44, в результате происшествия никто не пострадал.