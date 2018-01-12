Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
СМИ: После смерти Михаил Державин оставил внушительное наследство
Около ёлки: Волочкова показала новогоднюю растяжку
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
СМИ: изнасиловавший Шурыгину встретится с ней у Малахова
Фото дочки Крутого вызвало насмешки в Сети – СМИ
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
8Взрыв магазина в Петербурге
15:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились фото из центра Казани, где горел троллейбус

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились фото с места в центре Казани, где горел троллейбус.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что напротив дома № 35 по улице Карла Маркса в Вахитовском районе Казани у троллейбуса загорелся двигатель. Горение в аккумуляторном отсеке ликвидировали при помощи огнетушителя.

Инцидент случился в пятницу в 10.44, в результате происшествия никто не пострадал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ежемесячные выплаты при рождении первенцев в Татарстане получат более четырех тысяч семей
Первая семья обратилась за новым пособием при рождении ребенка
Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха
Трамп признал жесткость своей фразы об иммигрантах «из дыры»
В ЦИК сообщили о зарубежных счетах Павла Грудинина
Обстрелявшая авиабазу Хмеймим диверсионная группа уничтожена
Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе КМ
Дело о «корове с GPS» уральского фермера вернули на доследование
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за приобретение бразильского нападающего ПСЖ
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь