Появились фото из центра Казани, где горел троллейбус

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что напротив дома № 35 по улице Карла Маркса в Вахитовском районе Казани у троллейбуса загорелся двигатель. Горение в аккумуляторном отсеке ликвидировали при помощи огнетушителя.