На границе с Литвой в Балтийское море упал парапланерист
В Балтийское море неподалёку от границы с Литвой упал парапланерист. Об этом «Клопс» сообщили в экстренных службах региона.
В Балтийское море неподалёку от границы с Литвой упал парапланерист. Об этом «Клопс» сообщили в экстренных службах региона.
12 января ночью в экстренные службы Калининградской области была передана информация о том, что в районе границы с Литвой на Куршской косе будут летать парапланеристы. Сведений о том, гражданами какой страны они являются, не было.
Около 9:00 эта информация подтвердилась — парапланерист приводнился в море в районе Ниды на границе с Литвой. На место отправили вертолёт пограничников, который передал координаты упавшего в воду человека: пять миль от берега (9 км).