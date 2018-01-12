Водолазы исследуют провалившуюся под лед цистерну с топливом под Иркутском

Источник: 38.mchs.gov.ru

Ранее пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что бензовоз с 20 тоннами нефтепродуктов и автокран провалились под лед вблизи поселка Кривая Лука. Спасатели с помощью боновых заграждений, сорбента и специального оборудования ликвидируют попавшие в воду нефтепродукты.

«Водолазы обследуют цистерну на предмет герметичности с целью обнаружения источника загрязнения. Площадь льда, загрязненного нефтепродуктами, составила более 500 квадратных метров. Весь загрязненный лед будет вырезан и вывезен с реки для утилизации», — говорится в сообщении.