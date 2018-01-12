Водолазы исследуют провалившуюся под лед цистерну с топливом под Иркутском
Водолазы прибыли к реке Лена, где под лед провалился бензовоз, им предстоит найти место утечки нефтепродуктов, сообщила
Водолазы прибыли к реке Лена, где под лед провалился бензовоз, им предстоит найти место утечки нефтепродуктов, сообщила
Ранее
«Водолазы обследуют цистерну на предмет герметичности с целью обнаружения источника загрязнения. Площадь льда, загрязненного нефтепродуктами, составила более 500 квадратных метров. Весь загрязненный лед будет вырезан и вывезен с реки для утилизации», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что угрозы для населения нет, так как ниже по течению Лены отсутствуют водозаборы. Тем не менее в Криволукском муниципальном образовании введен режим ЧС. Работу по поднятию большегрузов и их доставке на берег будут проводить собственники автомобилей.