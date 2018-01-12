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15:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Озерске двух сотрудниц ГУФСИНа осудили за должностное преступление

ОЗЕРСК, 12 января, ФедералПресс. Двух сотрудниц Озерского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Челябинской области признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2015 году жительницу Озерска за угрозу убийством приговорили к 80 часам обязательных работ, однако от отбывания наказания она уклонилась. Вместо того, чтобы принять меры к исполнению приговора, инспектор пошла на должностное преступление. Она составила фиктивные табели учета рабочего времени осужденной.

И. о. начальника уголовно-исполнительной инспекции подписывала у руководителя организации-работодателя эти «липовые» документы, зная, что осужденная не исполняет трудовых обязанностей.

Суд назначил сотрудницам ГУФСИНа наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в течении трех лет.

«ФедералПресс» напоминает, что в конце декабря бывшего замначальника челябинского СИЗО Романа Вельтищева отправили в колонию за получение взятки в размере 3,2 миллиона рублей от жены осужденного коммерсанта.

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