В Озерске двух сотрудниц ГУФСИНа осудили за должностное преступление
ОЗЕРСК, 12 января, ФедералПресс. Двух сотрудниц Озерского филиала
ОЗЕРСК, 12 января, ФедералПресс. Двух сотрудниц Озерского филиала
Суд установил, что в 2015 году жительницу Озерска за угрозу убийством приговорили к 80 часам обязательных работ, однако от отбывания наказания она уклонилась. Вместо того, чтобы принять меры к исполнению приговора, инспектор пошла на должностное преступление. Она составила фиктивные табели учета рабочего времени осужденной.
И. о. начальника
«ФедералПресс» напоминает, что в конце декабря бывшего замначальника челябинского СИЗО Романа Вельтищева отправили в колонию за получение взятки в размере 3,2 миллиона рублей от жены осужденного коммерсанта.