Очевидцы: На Колпинском шоссе страшная авария с фурой и маршруткой
О серьезном ДТП с участием большегруза и маршрутки сообщают свидетели. Авария произошла днем 12 января на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы.
О серьезном ДТП с участием большегруза и маршрутки сообщают свидетели. Авария произошла днем 12 января на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы.
По словам участников группы «Экстренный вызов», удар был такой силы, что водителя автобуса зажало в кабине. Судьба пассажиров пока неизвестна.
В дорожной полиции говорят, что факт аварии зафиксирован — туда направлены экипажи, однако подробностей в данный момент нет.
Добавим, что, по словам автомобилистов, на месте работают несколько карет скорой медицинской помощи и, якобы, вертолет санитарной авиации.
Подробности выясняются.