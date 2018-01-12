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15:46 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидцы: На Колпинском шоссе страшная авария с фурой и маршруткой

О серьезном ДТП с участием большегруза и маршрутки сообщают свидетели. Авария произошла днем 12 января на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы.


По словам участников группы «Экстренный вызов», удар был такой силы, что водителя автобуса зажало в кабине. Судьба пассажиров пока неизвестна.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дорожной полиции говорят, что факт аварии зафиксирован — туда направлены экипажи, однако подробностей в данный момент нет.

Добавим, что, по словам автомобилистов, на месте работают несколько карет скорой медицинской помощи и, якобы, вертолет санитарной авиации.

Подробности выясняются.

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