Очевидцы: На Колпинском шоссе страшная авария с фурой и маршруткой



По словам участников группы «Экстренный вызов», удар был такой силы, что водителя автобуса зажало в кабине. Судьба пассажиров пока неизвестна.

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В дорожной полиции говорят, что факт аварии зафиксирован — туда направлены экипажи, однако подробностей в данный момент нет.

Добавим, что, по словам автомобилистов, на месте работают несколько карет скорой медицинской помощи и, якобы, вертолет санитарной авиации.