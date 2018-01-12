В Воронеже в аварии ранены пять человек

В пятницу, 12 января, в 8.40 на улице Героев Сибиряков у дома № 82 столкнулись «Дэу-Джентра» и микроавтобус «Соболь». Ехавшая за рулем иномарки 28-летняя женщина серьезных травм не получила. А вот водитель и пассажиры «Соболя» попали в больницу.

26-летняя девушка, жительница Владивостока оказали помощь, дальнейшие услуги врачей ей не требовались. А вот ее 57-летней землячке пришлось остаться в больнице. Равно и 54-летнему водителю «Соболя» и еще двум его пассажиркам — 51-летней женщине и 28-летней девушке (обе они из Белгородской области).