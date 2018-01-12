Дело о «корове с GPS» уральского фермера вернули на доследование
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Прокурор Лебяжьевского района вернул в следственные органы уголовное дело фермера из Курганской области Евгения Васильева, купившего
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Прокурор Лебяжьевского района вернул в следственные органы уголовное дело фермера из Курганской области Евгения Васильева, купившего
«Уголовное дело передано нам из прокуратуры, оно находится в производстве следственных органов Лебяжьевского района, идет предварительное следствие по уголовному делу», — сообщили агентству «Интерфакс» в
В свою очередь Васильев ничего не знает о ходе расследования.
«Я не знаю, что в настоящее время происходит с моим уголовным делом, изучают ли его все еще в прокуратуре или
Ему было предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
На первом заседании Лебяжьевского районного суда по этому делу 14 декабря гособвинитель ходатайствовал о том, чтобы вернуть материалы прокурору на доследование. Это ходатайство суд удовлетворил.
После этого Генпрокуратура России начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных по статье 138.1 УК РФ.
«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — заявлял официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, проверка дел, находящихся в производстве у следователей, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги будут подведены в 2018 году.