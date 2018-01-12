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15:37 (мск), источник: Интерфакс

Дело о «корове с GPS» уральского фермера вернули на доследование

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Прокурор Лебяжьевского района вернул в следственные органы уголовное дело фермера из Курганской области Евгения Васильева, купившего GPS-маячок для коровы.

Источник: Linda Söndergaard / CC0

«Уголовное дело передано нам из прокуратуры, оно находится в производстве следственных органов Лебяжьевского района, идет предварительное следствие по уголовному делу», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области.

В свою очередь Васильев ничего не знает о ходе расследования.

«Я не знаю, что в настоящее время происходит с моим уголовным делом, изучают ли его все еще в прокуратуре или куда-то передали», — сказал Васильев.

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Ранее сообщалось, что многодетный фермер из Курганской области попал под следствие по обвинению в незаконном обороте спецсредств после того, как в январе 2017 года по интернету заказал из Китая GPS-маячок для слежения за коровой. Как выяснилось, это устройство запрещено к свободному обороту на территории РФ. Мужчина был задержан в помещении Почты России в селе Лопатки при получении посылки.

Ему было предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

На первом заседании Лебяжьевского районного суда по этому делу 14 декабря гособвинитель ходатайствовал о том, чтобы вернуть материалы прокурору на доследование. Это ходатайство суд удовлетворил.

Вопрос об уголовном преследовании фермера был задан на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре.
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После этого Генпрокуратура России начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных по статье 138.1 УК РФ.

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — заявлял официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, проверка дел, находящихся в производстве у следователей, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги будут подведены в 2018 году.

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