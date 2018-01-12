Дело о «корове с GPS» уральского фермера вернули на доследование

«Уголовное дело передано нам из прокуратуры, оно находится в производстве следственных органов Лебяжьевского района, идет предварительное следствие по уголовному делу», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области.

«Я не знаю, что в настоящее время происходит с моим уголовным делом, изучают ли его все еще в прокуратуре или куда-то передали», — сказал Васильев.