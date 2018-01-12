СК опубликовал первое видео с места крушения мотодельтаплана
Следственный комитет опубликовал первое видео, снятое на месте крушения мотодельтаплана в Ушачском районе. Смотрите кадры, снятые на месте ЧП.
Следственный комитет опубликовал первое видео, снятое на месте крушения мотодельтаплана в Ушачском районе. Смотрите кадры, снятые на месте ЧП.
Летательный аппарат упал накануне после 16:00, о крушении в компетентные органы сообщил житель деревни Лутово. Мотодельтапланерист — 36-летний житель Полоцка — в результате ЧП погиб.
Известно, что предприниматель проводил испытательный полет аппарата, который он хотел купить. На момент падения мужчина был трезв.
По факту падения мотодельтаплана назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.