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15:46 (мск), источник: Sputnik.by

СК опубликовал первое видео с места крушения мотодельтаплана

Следственный комитет опубликовал первое видео, снятое на месте крушения мотодельтаплана в Ушачском районе. Смотрите кадры, снятые на месте ЧП.

Источник: Sputnik.by

Летательный аппарат упал накануне после 16:00, о крушении в компетентные органы сообщил житель деревни Лутово. Мотодельтапланерист — 36-летний житель Полоцка — в результате ЧП погиб.

Известно, что предприниматель проводил испытательный полет аппарата, который он хотел купить. На момент падения мужчина был трезв.

Во время загрузки произошла ошибка.

По факту падения мотодельтаплана назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.

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