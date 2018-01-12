Крымчанину грозит тюрьма из-за гибели моряка в Керченском проливе

Трагедия произошла 8 января 2017 года. Керчанин, управляя лоцманским катером «ЛК-88», следовал на небезопасной скорости и допустил столкновение с буксиром «Капитан Ханахбеев». В результате один из членов экипажа второго плавсредства оказался прижатым к внешней надстройке судна. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу. Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.