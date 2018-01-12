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16:09 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанину грозит тюрьма из-за гибели моряка в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Керченский городской суд рассмотрит уголовное дело по факту гибели моряка в Керченском проливе. Обвиняемым является 36-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла 8 января 2017 года. Керчанин, управляя лоцманским катером «ЛК-88», следовал на небезопасной скорости и допустил столкновение с буксиром «Капитан Ханахбеев». В результате один из членов экипажа второго плавсредства оказался прижатым к внешней надстройке судна. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу. Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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