В Старом Крыму сгорел Дом культуры

Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнем охвачены перекрытие и крыша здания.

«Проведя предварительную разведку, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Загорание, площадь которого составила 50 м кв, было полностью ликвидировано в течение часа. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.