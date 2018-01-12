В Старом Крыму сгорел Дом культуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Пожар в Доме культуры в Старом Крыму произошел накануне ночью, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Пожар в Доме культуры в Старом Крыму произошел накануне ночью, сообщили в
Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнем охвачены перекрытие и крыша здания.
«Проведя предварительную разведку, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Загорание, площадь которого составила 50 м кв, было полностью ликвидировано в течение часа. Пострадавших нет», — рассказали в
Всего в ликвидации пожара приняли участие 5 человек и 2 единицы специализированной техники. Причины возгорания выясняют эксперты.