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16:14 (мск), источник: РИА Крым

В Старом Крыму сгорел Дом культуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Пожар в Доме культуры в Старом Крыму произошел накануне ночью, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнем охвачены перекрытие и крыша здания.

«Проведя предварительную разведку, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Загорание, площадь которого составила 50 м кв, было полностью ликвидировано в течение часа. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 5 человек и 2 единицы специализированной техники. Причины возгорания выясняют эксперты.

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