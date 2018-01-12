В кабине машиниста электрички задержали четырех подростков
Молодые люди проникли в хвостовую кабину электрички
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Молодые люди проникли в хвостовую кабину электрички
В неработающей кабине машиниста электрички, следующей из
Подростки в возрасте от 15 до 17 лет были задержаны и препровождены в линейный отдел полиции.
В отношении одного из подростков и родителей твоих несовершеннолетних возбуждены административные дела.
Родителям придется заплатить штрафы за своих любопытных детей.