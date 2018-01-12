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16:34 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В кабине машиниста электрички задержали четырех подростков

Молодые люди проникли в хвостовую кабину электрички Петербург-Кириши.

Источник: Аргументы и факты

В неработающей кабине машиниста электрички, следующей из Санкт-Петербург в Кириши, сотрудниками транспортной полиции были выявлены четверо подростков, сообщает «Петербургский дневник».

Подростки в возрасте от 15 до 17 лет были задержаны и препровождены в линейный отдел полиции.

В отношении одного из подростков и родителей твоих несовершеннолетних возбуждены административные дела.

Родителям придется заплатить штрафы за своих любопытных детей.

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