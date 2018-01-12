В кабине машиниста электрички задержали четырех подростков

Источник: Аргументы и факты

В неработающей кабине машиниста электрички, следующей из Санкт-Петербург в Кириши, сотрудниками транспортной полиции были выявлены четверо подростков, сообщает «Петербургский дневник».

Подростки в возрасте от 15 до 17 лет были задержаны и препровождены в линейный отдел полиции.

В отношении одного из подростков и родителей твоих несовершеннолетних возбуждены административные дела.