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16:24 (мск), источник: РИА Крым

Иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркосолей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Ялты задержали мужчину с крупной партией наркотических «солей», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"


Как рассказали в пресс-службе, сотрудники патрульно-постовой службы в лесном массиве города заметили неизвестного мужчину, который вскапывал грунт. При виде людей в форме гражданин попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника, которым оказался 36-летний уроженец соседнего государства, в находившейся при нем сумке оперативники обнаружили три объемных полимерных свертка с 70 одинаковыми пакетиками с порошкообразным веществом бурого цвета в каждом. Согласно заключению эксперта, выявленное у мужчины в 210 пакетиках вещество является синтетическим наркотиком, так называемой “солью”, общей массой более 120 грамм», — сказано в сообщении.

Также у злоумышленника полицейские изъяли два мобильных телефона, в которых содержалась информация с геоданными и фотоснимками местности расположения ряда тайников. В этих «закладках» полицейские нашли 11 полимерных свертков, в каждом из которых находилось по 70 полимерных пакетиков с похожим на ранее найденное у подозреваемого веществом. Со слов задержанного, это «соль», которая предназначалась для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном сбыте наркотического средства, совершенного в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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