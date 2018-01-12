Иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркосолей в Крыму

Источник: РИА "Новости"



Как рассказали в пресс-службе, сотрудники патрульно-постовой службы в лесном массиве города заметили неизвестного мужчину, который вскапывал грунт. При виде людей в форме гражданин попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника, которым оказался 36-летний уроженец соседнего государства, в находившейся при нем сумке оперативники обнаружили три объемных полимерных свертка с 70 одинаковыми пакетиками с порошкообразным веществом бурого цвета в каждом. Согласно заключению эксперта, выявленное у мужчины в 210 пакетиках вещество является синтетическим наркотиком, так называемой “солью”, общей массой более 120 грамм», — сказано в сообщении.

Также у злоумышленника полицейские изъяли два мобильных телефона, в которых содержалась информация с геоданными и фотоснимками местности расположения ряда тайников. В этих «закладках» полицейские нашли 11 полимерных свертков, в каждом из которых находилось по 70 полимерных пакетиков с похожим на ранее найденное у подозреваемого веществом. Со слов задержанного, это «соль», которая предназначалась для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном сбыте наркотического средства, совершенного в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.