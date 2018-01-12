Иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркосолей в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Ялты задержали мужчину с крупной партией наркотических «солей», сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Ялты задержали мужчину с крупной партией наркотических «солей», сообщает
Как рассказали в
«В ходе личного досмотра у злоумышленника, которым оказался 36-летний уроженец соседнего государства, в находившейся при нем сумке оперативники обнаружили три объемных полимерных свертка с 70 одинаковыми пакетиками с порошкообразным веществом бурого цвета в каждом. Согласно заключению эксперта, выявленное у мужчины в 210 пакетиках вещество является синтетическим наркотиком, так называемой “солью”, общей массой более 120 грамм», — сказано в сообщении.
Также у злоумышленника полицейские изъяли два мобильных телефона, в которых содержалась информация с геоданными и фотоснимками местности расположения ряда тайников. В этих «закладках» полицейские нашли 11 полимерных свертков, в каждом из которых находилось по 70 полимерных пакетиков с похожим на ранее найденное у подозреваемого веществом. Со слов задержанного, это «соль», которая предназначалась для дальнейшего сбыта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном сбыте наркотического средства, совершенного в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.