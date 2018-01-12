Страшные моменты пережили пассажиры рейса Кишинев — Верона

— Во время полета было отмечено, что появились трещины в лобовом стекле самолета. Чтобы не рисковать безопасностью пассажиров экипажа, борт был возвращен назад. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Кишинева, а все пассажиры вылетят в Верону с другим самолетом, — сообщил представитель авиакомпании Air Moldova Дмитрий Никулаицэ.