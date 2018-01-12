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12 января, источник: Noi.md

Страшные моменты пережили пассажиры рейса Кишинев — Верона

Самолету авиакомпании Air Moldova пришлось срочно возвращаться в Кишинев после обнаружения трещин на лобовом стекле в кабине пилотов.

Источник: Noi.md

11 января Airbus A319−112, следовавший рейсом Кишинев — Верона, пришлось срочно возвращать в столичный аэропорт. Командир экипажа сообщил, что на стекле в кабинете пилотов образовались трещины.

— Во время полета было отмечено, что появились трещины в лобовом стекле самолета. Чтобы не рисковать безопасностью пассажиров экипажа, борт был возвращен назад. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Кишинева, а все пассажиры вылетят в Верону с другим самолетом, — сообщил представитель авиакомпании Air Moldova Дмитрий Никулаицэ.

По его словам, по факту инцидента будет проведено внутреннее расследование для установления причин и обстоятельств возникновения трещин.

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