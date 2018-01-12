В Китае погибла казахстанская студентка
Полиция выясняет, было произошедшее суицидом или убийством.
Полиция выясняет, было произошедшее суицидом или убийством.
В Суджоу неподалеку от Шанхая 19-летняя студентка из Казахстана погибла, выпав с 14 этажа высотки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.
Факт гибели девушки подтвердили в МИД Казахстана. На сегодняшний день китайская полиция выясняет, было произошедшее суицидом или убийством.
За следственными действиями следят дипломаты Генерального консульства РК в Шанхае. По словам главы
На родину ее привезли 25 декабря. Родителям девушки предоставлен местный адвокат, они ждут окончания расследования, которое выяснит настоящую причину смерти их дочери. Инцидент произошел 1 декабря 2017 года.
По предварительным данным, гражданин Пакистана пригласил погибшую отпраздновать свой день рождения. На вечеринку к молодому человеку студентка пришла с подругой, тоже студенткой из Казахстана. Отметим, погибшая является уроженкой Алматинской области. Она училась в одном из вузов Суджоу на 2-м курсе.