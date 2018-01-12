В Китае погибла казахстанская студентка

В Суджоу неподалеку от Шанхая 19-летняя студентка из Казахстана погибла, выпав с 14 этажа высотки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Факт гибели девушки подтвердили в МИД Казахстана. На сегодняшний день китайская полиция выясняет, было произошедшее суицидом или убийством.

За следственными действиями следят дипломаты Генерального консульства РК в Шанхае. По словам главы пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, об инциденте казахстанским дипломатам в Генеральном консульстве в Шанхае. Они сообщили о трагедии родителям девушки. МИД оказал необходимое содействие в доставке тела казахстанки.

На родину ее привезли 25 декабря. Родителям девушки предоставлен местный адвокат, они ждут окончания расследования, которое выяснит настоящую причину смерти их дочери. Инцидент произошел 1 декабря 2017 года.