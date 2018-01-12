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12 января, источник: 365info.kz

В Китае погибла казахстанская студентка

Полиция выясняет, было произошедшее суицидом или убийством.

В Суджоу неподалеку от Шанхая 19-летняя студентка из Казахстана погибла, выпав с 14 этажа высотки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

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Факт гибели девушки подтвердили в МИД Казахстана. На сегодняшний день китайская полиция выясняет, было произошедшее суицидом или убийством.

За следственными действиями следят дипломаты Генерального консульства РК в Шанхае. По словам главы пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, об инциденте казахстанским дипломатам в Генеральном консульстве в Шанхае. Они сообщили о трагедии родителям девушки. МИД оказал необходимое содействие в доставке тела казахстанки.

На родину ее привезли 25 декабря. Родителям девушки предоставлен местный адвокат, они ждут окончания расследования, которое выяснит настоящую причину смерти их дочери. Инцидент произошел 1 декабря 2017 года.

По предварительным данным, гражданин Пакистана пригласил погибшую отпраздновать свой день рождения. На вечеринку к молодому человеку студентка пришла с подругой, тоже студенткой из Казахстана. Отметим, погибшая является уроженкой Алматинской области. Она училась в одном из вузов Суджоу на 2-м курсе.

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