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12 января, источник: Интерфакс

Стена заброшенного дома рухнула в Челябинской области, под завалами могут находиться люди

Челябинск. 12 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Стена заброшенного здания обрушилась в пятницу днем в Копейске Челябинской области, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внешняя стена обрушилась в одном из заброшенных зданий в пос. Бажово Копейска. В настоящее время нет достоверной информации, есть ли под завалами люди», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели, ведется разбор завалов.

В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уточнил агентству, что в настоящее время проверяется информация о том, что под завалами могут находиться люди.

«Работами по разбору завалов командует руководство регионального МЧС. В настоящее время нам доложили, что проверяется информация о том, что под завалами могут быть один или два человека», — сказал Е. Савченко.

Источник в поисково-спасательной службе сообщил агентству, что на месте работают кинологические подразделения.

Между тем пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова.

«Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону данного неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами (10 на 10 метров)», — сказано в сообщении.

На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка, кинологи поисково-спасательной службы. Приведена в готовность аэромобильная группировка. Руководит операцией начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

По сведениям регионального ГУ МЧС, для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка от РСЧС 50 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС — 29 человек, 9 единиц. техники.

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