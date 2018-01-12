Стена заброшенного дома рухнула в Челябинской области, под завалами могут находиться люди

«Внешняя стена обрушилась в одном из заброшенных зданий в пос. Бажово Копейска. В настоящее время нет достоверной информации, есть ли под завалами люди», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели, ведется разбор завалов.

В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уточнил агентству, что в настоящее время проверяется информация о том, что под завалами могут находиться люди.

«Работами по разбору завалов командует руководство регионального МЧС. В настоящее время нам доложили, что проверяется информация о том, что под завалами могут быть один или два человека», — сказал Е. Савченко.

Источник в поисково-спасательной службе сообщил агентству, что на месте работают кинологические подразделения.

Между тем пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова.

«Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону данного неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами (10 на 10 метров)», — сказано в сообщении.

На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка, кинологи поисково-спасательной службы. Приведена в готовность аэромобильная группировка. Руководит операцией начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.