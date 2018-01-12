Стена заброшенного дома рухнула в Челябинской области, под завалами могут находиться люди
Челябинск. 12 января.
Челябинск. 12 января.
«Внешняя стена обрушилась в одном из заброшенных зданий в пос. Бажово Копейска. В настоящее время нет достоверной информации, есть ли под завалами люди», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают спасатели, ведется разбор завалов.
В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уточнил агентству, что в настоящее время проверяется информация о том, что под завалами могут находиться люди.
«Работами по разбору завалов командует руководство регионального МЧС. В настоящее время нам доложили, что проверяется информация о том, что под завалами могут быть один или два человека», — сказал Е. Савченко.
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Между тем
«Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону данного неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами (10 на 10 метров)», — сказано в сообщении.
На место выехали сотрудники специализированной
По сведениям регионального ГУ МЧС, для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка от РСЧС 50 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС — 29 человек, 9 единиц. техники.