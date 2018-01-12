ДТП с маршруткой в Колпино занялся Следственный комитет



Как сообщает пресс-служба петербургского главка, около 14:00 на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе столкнулись грузовик, следовавший из Москвы, и маршрутка № 293. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на «круг» и остановился в крайнем правом ряду, чтобы осмотреть машину. После осмотра он вернулся в кабину, и в этот момент в грузовик сзади врезался автобус.