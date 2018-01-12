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ДТП с маршруткой в Колпино занялся Следственный комитет

На месте аварии с маршруткой и грузовиком работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. СК РФ по Петербургу начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


Как сообщает пресс-служба петербургского главка, около 14:00 на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе столкнулись грузовик, следовавший из Москвы, и маршрутка № 293. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на «круг» и остановился в крайнем правом ряду, чтобы осмотреть машину. После осмотра он вернулся в кабину, и в этот момент в грузовик сзади врезался автобус.

В результате ДТП тяжелые травмы получил водитель маршрутки. Также пострадали 11 пассажиров автобуса. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. Тяжело пострадавших доставили в больницу вертолетом, остальных привезли в медучреждение медицинским транспортом.

Сотрудники ГИБДД на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также место аварии осматривают следователи ГСУ ГУ МВД России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, ведется доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, коммерческой компаний, занимающейся перевозками пассажиров. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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