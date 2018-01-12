Узбекистанец ворвался в кабинет ЭКГ и ударил сотрудницу отверткой

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Уроженец Узбекистана сделал несколько ударов кулаком и отверткой медсестре поликлиники, потерпевшая доставлена в одну из больниц Владивостока.

Читайте также В Петербурге задержали узбекистанца, обвиняемого в разглашении гостайны

Мужчина ворвался в кабинет ЭКГ, где вела прием медсестра и ударил ее несколько раз отверткой в область спины и шеи. Пациенты и персонал учреждения задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, передает пресс-служба МВД по Приморскому краю.

Следствием установлено, что к сотруднице медучреждения пришел ее сожитель. В ходе ссоры на почве ревности мужчина нанес потерпевшей несколько ударов острым предметом. Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу.