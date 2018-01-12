Воронежского поджигателя премиум-автомобилей «спалили» отпечатки пальцев

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Его подозревают в поджогах премиум-автомобилей.

Сначала паренек попытался спалить «Ауди Q3», бросив на крышу бутылку с зажигательной смесью. Однако пожар не начался. В тот же день пироман швырнул еще одну бутылку под «Мицубиши-Паджеро Спорт». К счастью, владелец почувствовал запах гари и сумел вовремя потушить огонь. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей. Третья попытка поджога тоже не увенчалась полным успехом. Злоумышленник решил спалить «Сузуки SX-4». Владелец заметил огонь из окна квартиры и успел спасти машину. Ущерб оценен в сто тысяч рублей.