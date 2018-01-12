Воронежского поджигателя премиум-автомобилей «спалили» отпечатки пальцев
Парень попытался сжечь три кроссовера.
Парень попытался сжечь три кроссовера.
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Его подозревают в поджогах
Сначала паренек попытался спалить «Ауди Q3», бросив на крышу бутылку с зажигательной смесью. Однако пожар не начался. В тот же день пироман швырнул еще одну бутылку под «Мицубиши-Паджеро Спорт». К счастью, владелец почувствовал запах гари и сумел вовремя потушить огонь. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей. Третья попытка поджога тоже не увенчалась полным успехом. Злоумышленник решил спалить «Сузуки SX-4». Владелец заметил огонь из окна квартиры и успел спасти машину. Ущерб оценен в сто тысяч рублей.
Полицейским удалось найти бутылку с зажигательной смесью возле одного из автомобилей. На ней, а также на оставленном рядом коробке спичек остались отпечатки пальцев. Так и получилось выйти на след пиромана. За умышленное повреждение чужого имущества ему грозит до пяти лет заключения. Дело направили в суд.