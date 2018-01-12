Число пострадавших из-за взрыва газа в Омске выросло до восьми
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Омске, семеро из них госпитализированы, сообщила «Интерфаксу»
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Омске, семеро из них госпитализированы, сообщила «Интерфаксу»
«На данный момент есть данные о восьми пострадавших. Это шесть человек из семьи, в квартире которых произошел взрыв, — двое взрослых и четверо детей. Их доставили в ожоговый центр БСМП N1. У них ожоговая травма. Еще двое мужчин обратились за помощью на месте взрыва», — сказала Оспенникова.
Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Омске по адресу: улица 5-я Кордная, дом 9. По его словам, пострадала конструкция здания, частично обвалились стена в соседний подъезд, обрушился балкон.
Источник в экстренных службах заявлял, что пострадали шесть человек.