Число пострадавших из-за взрыва газа в Омске выросло до восьми

«На данный момент есть данные о восьми пострадавших. Это шесть человек из семьи, в квартире которых произошел взрыв, — двое взрослых и четверо детей. Их доставили в ожоговый центр БСМП N1. У них ожоговая травма. Еще двое мужчин обратились за помощью на месте взрыва», — сказала Оспенникова.