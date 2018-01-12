Мэр Омска Фадина выехала на место взрыва на 5-й Кордной
Там во время хлопка газа пострадали минимум 6 человек.
Там во время хлопка газа пострадали минимум 6 человек.
Как сообщили в
Напомним, по предварительным данным, в результате хлопка газа в квартире на первом этаже пострадали шесть человек, их госпитализировали в ожоговый центр БСМП. После взрыва в доме на нескольких этажах начался сильный пожар. На ликвидации последствий работают 134 человека личного состава и 20 единиц техники.
Отметим, ранее Фадина возглавляла оперативный штаб по устранению последствий аварии после взрыва газа в поселке Амурский-2.