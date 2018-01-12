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12 января, источник: Om1.ru

Мэр Омска Фадина выехала на место взрыва на 5-й Кордной

Там во время хлопка газа пострадали минимум 6 человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации, мэр Оксана Фадина выехала на место взрыва, прогремевшего около 20:00 на улице 5-я Кордная.

Напомним, по предварительным данным, в результате хлопка газа в квартире на первом этаже пострадали шесть человек, их госпитализировали в ожоговый центр БСМП. После взрыва в доме на нескольких этажах начался сильный пожар. На ликвидации последствий работают 134 человека личного состава и 20 единиц техники.

Отметим, ранее Фадина возглавляла оперативный штаб по устранению последствий аварии после взрыва газа в поселке Амурский-2.

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