Мэр Омска Фадина выехала на место взрыва на 5-й Кордной

Как сообщили в пресс-службе администрации, мэр Оксана Фадина выехала на место взрыва, прогремевшего около 20:00 на улице 5-я Кордная.

Напомним, по предварительным данным, в результате хлопка газа в квартире на первом этаже пострадали шесть человек, их госпитализировали в ожоговый центр БСМП. После взрыва в доме на нескольких этажах начался сильный пожар. На ликвидации последствий работают 134 человека личного состава и 20 единиц техники.