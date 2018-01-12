Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Люди определили больных по лицу
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
"Сразу видно - патриоты": заграничный отдых ведущих возмутил Сеть
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
МО РФ показало кадры учений, редко попадающие на глаза публике
СМИ: Умерший Державин оставил крупное наследство
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Моряки о захвате судна ВМС Украины: якобы попытка бегства
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Скончался композитор Владимир Шаинский
12 января, источник: РИА Новости

В Италии арестовали грабителя, написавшего рассказ о своем преступлении

РИМ, 12 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители задержали преступника, ограбившего почтовое отделение и написавшего об этом литературное произведение.

В середине декабря, по сообщению карабинеров, вооруженный пистолетом пожилой мужчина явился на почту в пригороде Бергамо и заставил ее сотрудников передать ему содержимое сейфа.

Добычей налетчика стали 650 евро.

Грабителя задержали в пятницу, 12 января, в соседнем городке. В момент ареста он не только сознался в содеянном, но и вручил карабинерам рукопись, в которой детальнейшим образом описал свое преступление.

Грабитель ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения, отмечается в сообщении карабинеров. Оставлял ли он раньше рассказы о своих преступлениях, неизвестно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Крыму ликвидировали оператора Керченской паромной переправы
Что известно о зарубежных счетах Грудинина
США планируют увеличить ядерный арсенал
Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха
Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз
Жириновский назвал сумму зарубежных активов Грудинина
Спецназ уничтожил диверсантов, обстрелявших базу Хмеймим
Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018
Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на «Оскар»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь