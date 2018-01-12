В Италии арестовали грабителя, написавшего рассказ о своем преступлении
РИМ, 12 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители задержали преступника, ограбившего почтовое отделение и написавшего об этом литературное произведение.
РИМ, 12 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители задержали преступника, ограбившего почтовое отделение и написавшего об этом литературное произведение.
В середине декабря, по сообщению карабинеров, вооруженный пистолетом пожилой мужчина явился на почту в пригороде Бергамо и заставил ее сотрудников передать ему содержимое сейфа.
Грабителя задержали в пятницу, 12 января, в соседнем городке. В момент ареста он не только сознался в содеянном, но и вручил карабинерам рукопись, в которой детальнейшим образом описал свое преступление.
Грабитель ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения, отмечается в сообщении карабинеров. Оставлял ли он раньше рассказы о своих преступлениях, неизвестно.