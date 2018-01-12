В Италии арестовали грабителя, написавшего рассказ о своем преступлении

В середине декабря, по сообщению карабинеров, вооруженный пистолетом пожилой мужчина явился на почту в пригороде Бергамо и заставил ее сотрудников передать ему содержимое сейфа.

Добычей налетчика стали 650 евро.

Грабителя задержали в пятницу, 12 января, в соседнем городке. В момент ареста он не только сознался в содеянном, но и вручил карабинерам рукопись, в которой детальнейшим образом описал свое преступление.