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01:12 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы коммунальщики спровоцировали ДТП

Оба водителя двигались на разрешающий свет светофора.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

В Алматы на перекрестке пр. Райымбека и ул. Пушкино произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

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Как рассказали очевидцы, водитель Audi двигался на север по ул. Пушкина и собирался повернуть на перекрестке налево. Во время маневра переключился свет светофора и водитель Daiwoo Matiz начал движение на юг через перекресток на ул. Пушкина. В этот момент произошло столкновение. Один водитель не успел освободить перекресток, другой его пропустить.

Оба они были возмущены тем фактом, что именно в это время на перекрестке стояли грузовая машина и трактор коммунальных служб, которые закрыли обзор двум «легковушкам». Можно сказать, что это и стало причиной ДТП, так как оба водителя двигались на разрешающий свет светофора.

После ДТП коммунальщики быстро убрали свои транспортные средства с перекрестка и сказали водителям убирать свои машины, так как они мешают им работать.

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