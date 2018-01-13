В Алматы коммунальщики спровоцировали ДТП

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В Алматы на перекрестке пр. Райымбека и ул. Пушкино произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, водитель Audi двигался на север по ул. Пушкина и собирался повернуть на перекрестке налево. Во время маневра переключился свет светофора и водитель Daiwoo Matiz начал движение на юг через перекресток на ул. Пушкина. В этот момент произошло столкновение. Один водитель не успел освободить перекресток, другой его пропустить.

Оба они были возмущены тем фактом, что именно в это время на перекрестке стояли грузовая машина и трактор коммунальных служб, которые закрыли обзор двум «легковушкам». Можно сказать, что это и стало причиной ДТП, так как оба водителя двигались на разрешающий свет светофора.