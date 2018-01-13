В Бердске насмерть сбили пешехода

Смертельное ДТП произошло 12 января в полседьмого вечера в Бердске на тридцать девятом километре автодороги Р-256, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, пешеход с рюкзаком и в темной одежде двигался по разделительной полосе дороги в сторону города Искитима, когда недалеко от магазина «Колорлон» его сбил 58-летний водитель «УАЗ Патриот». К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда сотрудников «скорой помощи».