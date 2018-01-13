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13 января, источник: Комсомольская правда

В Бердске насмерть сбили пешехода

Погибший, по словам очевидцев, шел по разделительной линии дороги.

Смертельное ДТП произошло 12 января в полседьмого вечера в Бердске на тридцать девятом километре автодороги Р-256, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Пятидесяти восьмилетний житель поселка Мошкова управлял автомобилем «УАЗ Патриот». Он совершил наезд на неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — объяснили в ведомстве.

По словам очевидцев, пешеход с рюкзаком и в темной одежде двигался по разделительной полосе дороги в сторону города Искитима, когда недалеко от магазина «Колорлон» его сбил 58-летний водитель «УАЗ Патриот». К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда сотрудников «скорой помощи».

На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку. Полицейские устанавливают личность погибшего, причины и все обстоятельства происшествия.

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