Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации с ожогами

Источник: РИА Новости

Сообщение о взрыве бытового газа с возгоранием в одной из квартир жилого дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск) 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, включая четверых детей, получили ожоги. СК возбудил уголовное дело.

«Шесть человек находятся в реанимации ожогового центра, их состояние также тяжелое. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении городской больницы № 1 с переломом пяточной кости», — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что при взрыве газа пострадала проживающая в доме семья из шести человек.