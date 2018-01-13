Трое мужчин задержаны в Красноярске после вооруженного грабежа
Они могут получить 10 лет за кражу 5 000 рублей.
Они могут получить 10 лет за кражу 5 000 рублей.
Сотрудники красноярской полиции задержали трех подозреваемых в вооруженном ограблении ночного магазина в Кировском районе, сообщает
Ими оказались ранее судимые 18-летний, 21-летний и 23-летний жители краевого центра.
Прошлой ночью они, угрожая пистолетом, похитили из кассы магазина 5 000 рублей. Об этом в полицию сообщила продавец торговой точки.
В ходе
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия». Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет лишения свободы.