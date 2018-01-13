Трое мужчин задержаны в Красноярске после вооруженного грабежа

Сотрудники красноярской полиции задержали трех подозреваемых в вооруженном ограблении ночного магазина в Кировском районе, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ими оказались ранее судимые 18-летний, 21-летний и 23-летний жители краевого центра.

Прошлой ночью они, угрожая пистолетом, похитили из кассы магазина 5 000 рублей. Об этом в полицию сообщила продавец торговой точки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение подозреваемых и задержали их.