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13 января, источник: Комсомольская правда

«Тойота» врезалась в автобус у вокзала в Новосибирске

В аварии никто из людей не пострадал.

В Новосибирске вчера, 12 января, ночью легковой автомобиль влетел в автобус № 8 у железнодорожного вокзала, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, мужчина, управлявший легковой машиной «Тойота» ехал по улице Ленина в сторону станции «Новосибирск-Главный». Он задел заднее колесо автобуса, который выезжал с парковки.

В итоге из-за аварии у седана сильно разбита передняя часть автомобиля, а автобус отделался парой царапин. К счастью, из-за столкновения никто из людей не пострадал.

Но это не единственное ДТП за минувшие сутки. Остальные два, к сожалению, не обошлись без жертв. Напомним, что в Бердске машина насмерть сбила пешехода, а в аварии между Искитимом и село Завьялово из-за полученных травм скончалась водитель легкового автомобиля.

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