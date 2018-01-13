«Тойота» врезалась в автобус у вокзала в Новосибирске

В Новосибирске вчера, 12 января, ночью легковой автомобиль влетел в автобус № 8 у железнодорожного вокзала, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, мужчина, управлявший легковой машиной «Тойота» ехал по улице Ленина в сторону станции «Новосибирск-Главный». Он задел заднее колесо автобуса, который выезжал с парковки.

В итоге из-за аварии у седана сильно разбита передняя часть автомобиля, а автобус отделался парой царапин. К счастью, из-за столкновения никто из людей не пострадал.