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16:21 (мск), источник: Югополис

По дороге в Краснодар угнали фуру с шампанским на 1,7 млн рублей

​ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Выехавшая из Москвы в конце декабря фура с игристым вином не прибыла вовремя в Краснодар. По предварительным данным, сумма ущерба владельцев алкоголя превысила 1,7 млн рублей.

Отмечается, что грузовик с шампанским должен был прибыть в Краснодар 11 января. Водители фуры перестали выходить на связь, после чего предприниматели, ожидающие груз, обратились в правоохранительные органы, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «360».

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