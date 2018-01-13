Во время пожара в Краснодаре пострадал экс-капитан футбольной «Кубани»
Болельщики клуба объявили сбор средств в поддержку ветерана команды Виталия Фурсы.
Болельщики клуба объявили сбор средств в поддержку ветерана команды Виталия Фурсы.
Как сообщают участники фанатского движения, во время пожара в погибла супруга бывшего футболиста «Кубани». Сам он находится в больнице в очень тяжелом состоянии.
Пожар в многоэтажном доме на улице Атарбекова произошел 11 января. 72-летняя женщина погибла, ее 71-летний супруг был госпитализирован.
Для помощи Виталию Фурсе открыт специальный счет.
Виталий Фурса был игроком «Кубани» с 1971 по 1980 год (с небольшими перерывами). За это время он участвовал в 282 матчах «желто-зеленых», стал автором 34 голов, был капитаном команды.