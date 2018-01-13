В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи

Источник: Комсомольская правда

На Компрессорном накануне вечером был ограблен салон сотовой связи «Связной» на улице Латвийской. Очевидцы сообщают, что в торговую точку ворвались люди в масках.

— Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 21:19. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к ограблению, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.