В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи
По словам очевидцев, налетчики были в масках.
По словам очевидцев, налетчики были в масках.
На Компрессорном накануне вечером был ограблен салон сотовой связи «Связной» на улице Латвийской. Очевидцы сообщают, что в торговую точку ворвались люди в масках.
— Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 21:19. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к ограблению, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Напомним, что осенью 2017 года в Свердловской области произошла серия нападений на салоны сотовой связи «Связной» и «Евросеть». При этом преступники каждый раз действовали по разному сценарию.