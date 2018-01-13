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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи

По словам очевидцев, налетчики были в масках.

Источник: Комсомольская правда

На Компрессорном накануне вечером был ограблен салон сотовой связи «Связной» на улице Латвийской. Очевидцы сообщают, что в торговую точку ворвались люди в масках.

— Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 21:19. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к ограблению, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Напомним, что осенью 2017 года в Свердловской области произошла серия нападений на салоны сотовой связи «Связной» и «Евросеть». При этом преступники каждый раз действовали по разному сценарию.

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