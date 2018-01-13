Декоративная кукла загорелась в районе EXPO в Астане

По предварительной информации, произошло возгорание одной из кукол в районе EXPO.

«При демонтаже декоративных кукол произошло загорание одной из кукол на площади 5 квадратных метров. Загорание ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов», — сообщил официальный представитель КЧС МВД Руслан Иманкулов.