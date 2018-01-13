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16:04 (мск), источник: Tengrinews

Декоративная кукла загорелась в районе EXPO в Астане

Декоративная кукла загорелась в районе EXPO в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото и видео в редакцию прислали читатели.

Источник: Tengrinews

По предварительной информации, произошло возгорание одной из кукол в районе EXPO.

«При демонтаже декоративных кукол произошло загорание одной из кукол на площади 5 квадратных метров. Загорание ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов», — сообщил официальный представитель КЧС МВД Руслан Иманкулов.

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