В МИД РК сообщили подробности смерти казахстанской студентки в Китае

Источник: Zakon.kz

В МИД РК сообщили подробности трагедии, произошедшей с казахстанской студенткой, которая погибла в Китае, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 декабря. Восемнадцатилетняя студентка из Казахстана с подругой находилась в гостях у своего знакомого — гражданина Пакистана и его друга. Девушка выпала из окна на 14-м этаже и погибла.

«Сразу после произошедшего полиция начала разбирательство. Двоих граждан Пакистана арестовали. Один из них находится под арестом, второй — под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется расследование. Другие данные не разглашаются в интересах следствия», — сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

С погибшей девушкой была ее подруга, тоже гражданка Казахстана и учились девушки в университете города Сучжоу.

«Наши дипломаты генерального консульства в Шанхае сразу после получения информации о случившемся связались с родственниками, оповестили о трагедии и оказали всю необходимую в такой ситуации помощь в организации доставки тела девушки в Казахстан. Вопрос находится на особом контроле у казахстанских дипломатов. Родственникам девушки предоставлен местный адвокат. Родители ждут окончания расследования», — добавил Жайнаков.