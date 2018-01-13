В Калининграде отправили на лечение мужчину, разбившего камнями машины «по приказу Бэтмена»

Жителя Калининграда, который в нетрезвом состоянии разбил камнями две машины якобы по наущению вымышленного супергероя Бэтмена, отправили на лечение в наркологическую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Калининградец 6 января забросал камнями припаркованные во дворе многоэтажки автомобили и разбил при этом задние и лобовые стёкла в двух иномарках. Задержавшим его стражам порядка мужчина объяснил, что спасал свою малолетнюю дочь, запертую в одной из легковушек. О том, что девочка находится в машине, ему якобы сообщил Бэтмен — популярный персонаж комиксов.