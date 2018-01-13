Пропавшего три дня назад жителя Минщины нашли с обморожениями
Мужчину привезли в медучреждение в Бобруйске, а медики передали информацию правоохранителям.
Мужчину привезли в медучреждение в Бобруйске, а медики передали информацию правоохранителям.
МИНСК, 13 янв — Sputnik. Найден пропавший житель Минской области, которого искали три дня, сообщили Sputnik в субботу в УВД Минской области.
Мужчину 43 лет начали искать 10 января, когда он вышел из дома в агрогородке Большевик и ушел в неизвестном направлении. Ориентировку на него отправили во все регионы страны, а также СМИ и соцсети. К поискам подключали отряд «Ангел».
«В результате мужчину нашли в городе Бобруйске. Он был доставлен в больницу», — рассказали в УВД. Там отметили, что информация правоохранителям поступила из медучреждения.
По предварительной информации, мужчина получил обморожения конечностей. Милиция устанавливает обстоятельства происшествия.