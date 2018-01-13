В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

В ночь с 12 на 13 января автомобиль «Шевроле Нива» лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Ман». По предварительной информации двухполосная дорога не имела освещения, на проезжей части имелся снежный накат. Водитель «Шевроле Нивы» выехал на встречную полосу. Погиб он сам и его пассажирка. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить совершал ли водитель «Шевроле» маневр или не справился с управлением.