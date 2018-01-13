На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и метели

Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, в Краснодарском крае со второй половины дня 12 января усилился северо-восточный ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, его порывы будут достигать 12−17 м/с, на участке от Анапы до Джубги — 20−25 м/с.

Днем 13 января ветер усилится, ночью и утром 15 января на Черноморском побережье на участке Анапа — Джубга его скорость может достичь 25−30 м/с, а в районе Новороссийска — 30−34 м/с,

На территории края также ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до −7…−12 °C, днем 0…-5 °C. 14 и 15 января прогнозируется снег и метель. В северных и восточных районах Кубани возможен пыльный поземок, при метели и пыльном поземке прогнозируется ухудшение видимости местами до 500 метров.