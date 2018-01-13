На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и метели
На Кубани до 15 января объявлено штормовое предупреждение.
На Кубани до 15 января объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в Краснодарском крае со второй половины дня 12 января усилился
Днем 13 января ветер усилится, ночью и утром 15 января на Черноморском побережье на участке Анапа — Джубга его скорость может достичь 25−30 м/с, а в районе Новороссийска — 30−34 м/с,
На территории края также ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до −7…−12 °C, днем 0…-5 °C. 14 и 15 января прогнозируется снег и метель. В северных и восточных районах Кубани возможен пыльный поземок, при метели и пыльном поземке прогнозируется ухудшение видимости местами до 500 метров.
В связи с ухудшением погоды МЧС просит жителей и гостей края просят быть внимательными, соблюдать меры безопасности.