В Челябинской области в аварию попал микроавтобус с журналистами
В Челябинской области в аварию попал микроавтобус с журналистами, сопровождавшими губернатора региона Бориса Дубровского в его поездке по Магнитогорску.
В Челябинской области в аварию попал микроавтобус с журналистами, сопровождавшими губернатора региона Бориса Дубровского в его поездке по Магнитогорску.
Столкновение микроавтобуса Toyota с внедорожником Ssang Yong, которым управлял сотрудник правоохранительных органов, произошло вчера вечером на перекрестке улиц Советской и имени газеты «Правда».
По словам очевидцев, машины не разминулись, когда горел желтый сигнал светофора. Удар был достаточно сильным — передняя часть Toyota серьезно повреждена. По предварительным данным, в ее салоне находились, семь представителей СМИ и
— Журналисты уехали с одной из точек раньше, и в этот момент случился инцидент, — комментирует происшедшее