В Челябинской области в аварию попал микроавтобус с журналистами

По словам очевидцев, машины не разминулись, когда горел желтый сигнал светофора. Удар был достаточно сильным — передняя часть Toyota серьезно повреждена. По предварительным данным, в ее салоне находились, семь представителей СМИ и пресс-службы администрации Магнитогорска. Одного из них с ушибом плеча доставили в больницу, остальные пересели в другую служебную машину и продолжили работу. Микроавтобус находился вне кортежа главы региона.