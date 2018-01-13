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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Волгоградский СК возбудил дело после нападения на ювелирный салон

Следователи в Волгоградской области возбудили дело по статье «Бандитизм» после нападения на ювелирный салон в городе Камышине Волгоградской области в июне 2017 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

В конце июня 2017 года трое неизвестных в камуфляжной форме и масках совершили налет на магазин ювелирных украшений, расположенный в городе Камышин. Похитив ценности на сумму около 5 миллионов рублей, они скрылись в неизвестном направлении. Органами внутренних дел был объявлен план «Перехват», в ходе которого наряд ДПС заметил указанную машину на автотрассе Волгоград — Камышин. Полицейские произвели сначала предупредительные, а затем прицельные выстрелы по колесам транспортного средства подозреваемых, однако преступники открыли ответный огонь. Один из сотрудников полиции был ранен.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 УК РФ (“Бандитизм”), в отношении участников устойчивой вооруженной группы, обвиняемых в серии тяжких преступлений», — сказала Волк журналистам.

По ее словам, спустя четыре дня после нападения в результате спецоперации в Азове был задержан один из подозреваемых. В ходе дальнейших разыскных мероприятий полицейские установили всех причастных к нападению на ювелирный салон и посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Пятеро подозреваемых задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемый организатор банды покончил жизнь самоубийством», — уточнила Волк.

Она добавила, что в настоящее время установлено 31 разбойное нападение на ювелирные магазины, совершенное участниками группы с использованием огнестрельного оружия.

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 Волгоградский СК возбудил дело после нападения на ювелирный салон
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