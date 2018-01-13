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13 января, источник: Комсомольская правда

Полиция Оренбурга разыскивает в Челябинской области многодетную мать

Молодая женщина пропала со своими тремя малолетними детьми.

Источник: ГУ МВД по Оренбургской области

Об исчезновении 25-летней Анастасии Морозовой и ее трех детей 6, 4 и 2 лет заявила в отдел полиции «Орское» Оренбургской области 52-летняя жительница Новотроицка.

— Пропавших, кроме полиции, ищут 16 поисковых групп и и волонтеры. Фото получили экстренные службы и служба такси, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — По сведениям полиции, женщина могла направиться в Челябинскую область. Стало известно, что теплая зимняя одежда детей осталась в квартире, где они проживали.

Приметы мамы: рост 165 см, на вид 20−25 лет, худощавая, волосы прямые крашенные в темный цвет. При ходьбе хромает на правую ногу.

Одежда на детях: светло-серый пуховик, шапка вязаная серая, черные сапоги; темно-синий пуховик, шапка вязаная черная с белыми бусинками; темный комбинезон, валенки черные.

Всех, кто имеет информацию о пропавшей семье, просят звонить по телефонам: 8-(3537)-64−00−55, 64−09−85, 02, 89877720837.

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