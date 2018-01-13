Полиция Оренбурга разыскивает в Челябинской области многодетную мать
Молодая женщина пропала со своими тремя малолетними детьми.
Молодая женщина пропала со своими тремя малолетними детьми.
Об исчезновении 25-летней Анастасии Морозовой и ее трех детей 6, 4 и 2 лет заявила в отдел полиции «Орское» Оренбургской области 52-летняя жительница Новотроицка.
— Пропавших, кроме полиции, ищут 16 поисковых групп и и волонтеры. Фото получили экстренные службы и служба такси, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
Приметы мамы: рост 165 см, на вид 20−25 лет, худощавая, волосы прямые крашенные в темный цвет. При ходьбе хромает на правую ногу.
Одежда на детях:
Всех, кто имеет информацию о пропавшей семье, просят звонить по телефонам: 8-(3537)-64−00−55, 64−09−85, 02, 89877720837.