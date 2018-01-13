Снегопад в Атырау: Коммунальщики работают в авральном режиме

«Снег в городе пошел с середины дня 12 января и по прогнозам синоптиков должен был продолжаться до утра. Поэтому по распоряжению акима города Атырау Серика Шапкенова снегоуборочная техника ТОО “Спецавтобазы” была разделена на пять групп и сосредоточена в разных частях города. Для борьбы с гололедом на дорогах работают три резервуара, которые посыпают мосты и проезжую часть песком. Всего было задействовано 28 единиц спецтехники. Расчистка дорог велась до утра не только в областном центре, но и пригородных сельских округах», — проинформировали в пресс-службе городского акимата.