Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Летчик США: Когда Су-35 оказывается рядом — неприятный сюрприз
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8Москва преобразилась к празднику
14:37 (мск), источник: Kazinform

Снегопад в Атырау: Коммунальщики работают в авральном режиме

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Снегопады добрались и до Атырау. Прошлую ночь коммунальные службы города работали в авральном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 64% 759 мм рт. ст. 11 м/с

«Снег в городе пошел с середины дня 12 января и по прогнозам синоптиков должен был продолжаться до утра. Поэтому по распоряжению акима города Атырау Серика Шапкенова снегоуборочная техника ТОО “Спецавтобазы” была разделена на пять групп и сосредоточена в разных частях города. Для борьбы с гололедом на дорогах работают три резервуара, которые посыпают мосты и проезжую часть песком. Всего было задействовано 28 единиц спецтехники. Расчистка дорог велась до утра не только в областном центре, но и пригородных сельских округах», — проинформировали в пресс-службе городского акимата.

В настоящее время снегопад прекратился. Уборка снега продолжается.

«Мы будем следить за прогнозом погоды, а работать продолжим в круглосуточном режиме, до прекращения осадков», — сообщил заместитель директора ТОО «Спецавтобаза» Кимеядин Шманов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Китае погибла 19-летняя студентка из Казахстана
О погоде в выходные рассказали синоптики
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь