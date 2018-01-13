СК установил причину взрыва в омской пятиэтажке

Источник: РИА Новости

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск) 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили ожоги и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации», — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что на месте происшествия продолжает работу следственная группа, идет дополнительный осмотр квартиры. В ходе первоначального и дополнительного осмотров следователи изъяли газовую плиту, разорванный баллон, другие предметы, по которым назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точных причин возгорания. Продолжаются допросы очевидцев и свидетелей.

Следствие отмечает, что в результате взрыва пятилитрового баллона с бытовым газом находившиеся в квартире четверо детей: восьмилетний мальчик и его семилетние братья и сестра (тройняшки), а также их родители: 30-летний мужчина и его 32-летняя супруга, получили ожоги второй-третьей степени, в квартире были разрушены две несущие стены и выбиты окна.