Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Одевающую дочек в одинаковые наряды маму затравили в соцсетях
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Летчик США: Когда Су-35 оказывается рядом — неприятный сюрприз
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8Москва преобразилась к празднику
15:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве обнесли почти построенный храм

Неизвестные в Киеве обокрали и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской. Об этом в субботу, 13 января, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Преступление было совершено в ночь на 12 января. Злоумышленники украли напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Они также захватили навесные конвекторы, обогреватели и газовую колонку, которые были взяты приходом в аренду на зимний период из-за отсутствия отопления.

Храм при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины находится на стадии завершения строительства.

В информационно-просветительском отделе напомнили, что в ночь на 10 января был ограблен и осквернен храм в Одесской области. Также отмечается, что в 2017 году ни одно из 19 подобных преступлений не было раскрыто.

 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь