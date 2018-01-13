В Киеве обнесли почти построенный храм

Преступление было совершено в ночь на 12 января. Злоумышленники украли напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Они также захватили навесные конвекторы, обогреватели и газовую колонку, которые были взяты приходом в аренду на зимний период из-за отсутствия отопления.

В информационно-просветительском отделе напомнили, что в ночь на 10 января был ограблен и осквернен храм в Одесской области. Также отмечается, что в 2017 году ни одно из 19 подобных преступлений не было раскрыто.