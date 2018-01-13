В Киеве обнесли почти построенный храм
Неизвестные в Киеве обокрали и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской. Об этом в субботу, 13 января, сообщает
Неизвестные в Киеве обокрали и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской. Об этом в субботу, 13 января, сообщает
Преступление было совершено в ночь на 12 января. Злоумышленники украли напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Они также захватили навесные конвекторы, обогреватели и газовую колонку, которые были взяты приходом в аренду на зимний период
Храм при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины находится на стадии завершения строительства.
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