Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым

Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым

Сторонник КПРФ умер во время встречи с доверенными лицами кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина. Инцидент произошел в субботу, 13 января.