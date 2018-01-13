Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Генерал ВВС США заявил об утечке в Россию «бесценной информации»
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
10Ледяное королевство в Харбине
16:46 (мск), источник: Известия

Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым

Сторонник КПРФ умер во время встречи с доверенными лицами кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина. Инцидент произошел в субботу, 13 января.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко, покойный был «председателем Совета ветеранов».

«Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания», — сообщил присутствовавший на мероприятии лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Днем ранее, 12 января, Центризбирком зарегистрировал Грудинина в качестве кандидата на президентских выборах. Голосование пройдет в России 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально началась 18 декабря.

Грудинин закрыл зарубежные счета и зарегистрирован кандидатом в президенты
Во время загрузки произошла ошибка.
12 января© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Почему Москва словам не верит
Другая война
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь