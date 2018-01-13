Не проскочил: в центре Кишинева произошло ДТП с участием троллейбуса

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. ДТП произошло во второй половине дня на пересечении улицы Сергея Лазо и проспекта Штефана чел Маре. Участниками ДТП стали троллейбус и маршрутное такси № 129.

Корреспондент Sputnik Молдова, ставший свидетелем ДТП, побеседовал с водителем маршрутки.

«Я ехал на мигающий светофор, и он ехал на мигающий. Я хотел проскочить, и он хотел проскочить», — лаконично объяснил обстоятельства инцидента водитель.

Виновного в ДТП установят сотрудники дорожной полиции.