Не проскочил: в центре Кишинева произошло ДТП с участием троллейбуса
Очевидцем происшествия стал корреспондент Sputnik Молдова.
Очевидцем происшествия стал корреспондент Sputnik Молдова.
КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. ДТП произошло во второй половине дня на пересечении улицы Сергея Лазо и проспекта Штефана чел Маре. Участниками ДТП стали троллейбус и маршрутное такси № 129.
Корреспондент Sputnik Молдова, ставший свидетелем ДТП, побеседовал с водителем маршрутки.
«Я ехал на мигающий светофор, и он ехал на мигающий. Я хотел проскочить, и он хотел проскочить», — лаконично объяснил обстоятельства инцидента водитель.
Виновного в ДТП установят сотрудники дорожной полиции.
Обоим водителям потребовалась помощь медиков. На место аварии была вызвана скорая помощь. ДТП в центре Кишинева.