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16:18 (мск), источник: Sputnik.md

Не проскочил: в центре Кишинева произошло ДТП с участием троллейбуса

Очевидцем происшествия стал корреспондент Sputnik Молдова.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. ДТП произошло во второй половине дня на пересечении улицы Сергея Лазо и проспекта Штефана чел Маре. Участниками ДТП стали троллейбус и маршрутное такси № 129.

Корреспондент Sputnik Молдова, ставший свидетелем ДТП, побеседовал с водителем маршрутки.

«Я ехал на мигающий светофор, и он ехал на мигающий. Я хотел проскочить, и он хотел проскочить», — лаконично объяснил обстоятельства инцидента водитель.

Виновного в ДТП установят сотрудники дорожной полиции.

Обоим водителям потребовалась помощь медиков. На место аварии была вызвана скорая помощь. ДТП в центре Кишинева.

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