Сбивший трех школьниц в Астане получил полтора года тюрьмы

Источник: AP 2018

«5 января 2018 года районный суд № 2 Алматинского района города Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Жаксыбека Дархана по ст.345 ч.3, 345 ч.2 УК, который подозревался в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть пешехода Мусы Ф. Ғ., а также причинение тяжкого вреда здоровью пешеходу Ахмедьяровой А. Т», — написала Б. Баянова на своей страничке в Facebook.

В главном судебном разбирательстве законный представитель потерпевшей Ахмедиярова Т. М. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, поскольку материальный и моральный вред ему возмещен в полном объеме и никаких претензий не имеет.

«В связи с чем, постановлением суда от 5 января уголовное дело в отношении Жаксыбек Д. Е. было прекращено, поскольку ст. 345 ч.2 УК РК относится к преступлениям небольшой тяжести, в соответствии со ст.68 УК РК при примирении сторон суд обязан прекратить уголовное дело за примирением сторон, в том числе в порядке медиации», — отметила она.

Несмотря на позицию потерпевшей стороны, просившей о назначении подсудимому более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, судом Д. Жаксыбек приговорён к реальному лишению свободы в виде 1 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма морального вреда в сумме 1 500 000 тенге. При назначении наказания судом учтены поступившие последствия в виде причинённого вреда нескольким пешеходам, в том числе повлёкшим смерть одного из пешехода.